За цей тиждень ворог випустив по Україні 65 ракет та 178 ударних дронів, - Зеленський
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Лише за один цей тиждень російські терористи застосували проти нас вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 "шахедів". Суттєву частину вдалося збити", - зазначив він.
"Саме тут, саме в нашому небі можемо довести, що терор програє. Всі разом можемо це довести – усі партнери. Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що повний захист від терору потрібен Україні для того, щоб потім не довелося думати, як захистити від нього ще й інші народи.
Зеленський також заявляв сьогодні, що створюючи власний повітряний щит, Україна створює основу повітрянного щита усієї Європи.