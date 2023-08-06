За липень кількість російських туристів у Криму скоротилася майже вдвічі, - росЗМІ

Число бронювань готелів в тимчасово окупованому Криму в другій половині липня скоротилося на 45% порівняно з першою половиною місяця. Готелі завантажені в середньому на 50 – 60%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське провладне видання "Коммерсант".

Менеджер готельної компанії Upro Group Катерина Мільчинська вважає 2023 рік найскладнішим. За словами комерційного директора готелю Ribera Resort & SPA Олени Печериці, зниження цін у готелях у липні сягає 25%. Причиною такого різкого падіння попиту вона вважає "транспортні проблеми" та страх багатьох туристів, особливо сімей з дітьми, щодо безпеки.

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Нагадаємо, лише сьогодні ЗСУ офіційно підтвердили ураження двох автомобільних мостів - Чонгарського та Генічеського. Військові об'єкти в Криму регулярно зазнають ударів, а 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт.