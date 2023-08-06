Протягом 6 серпня росіяни 21 раз обстріляли Сумщину - зафіксовано 139 вибухів, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Обстріляно 14 населених пунктів у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Середино-Будській, Шалигинській, Есманській, Новослобідській.
Краснопільська громада: мінометний обстріл (20 вибухів), артилерія (14 вибухів).
Білопільська громада: артилерія (6 вибухів), міномет (11 вибухів).
Есманська громада: мінометний обстріл (14 вибухів), артилерія (12 вибухів), кулеметний обстріл (5 черг).
Середино-Будська громада: мінометний обстріл (4 вибухи), артилерія (16 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено господарчу будівлю, паркан, мопед.
Шалигінська громада: мінометний обстріл (11 вибухів).
Новослобідська громада: обстріл з міномету (11 вибухів) та гранатомету (15 вибухів).
Хотінська громада: мінометний обстріл (5 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено два домогосподарства".