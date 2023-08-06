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Росія обговорить саміт у Саудівській Аравії з іншими членами БРІКС, - МЗС РФ

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Росія обговорить саміт у Саудівській Аравії з іншими членами БРІКС, - МЗС РФ
Росію не запросили на саміт щодо української формули миру в Джидді, але там були присутні представники інших країн БРІКС, з якими Москва обговорить результати.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".

"Що стосується партнерів БРІКС, які туди були запрошені та поїхали, так, безумовно, є таке розуміння, що за підсумками заходів у Джидді відповідний діалог, відповідний обмін думками між нами та учасниками БРІКС, які там на різних рівнях побували, буде проведено", - заявив він. 

Нагадаємо, БРІКС - це політичне об'єднання, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР. Представники усіх членів об'єднання, крім ПАР та Росії відвідали саміт у Джидді 5-6 серпня, де обговорювалася українська формула миру. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові переговори щодо формули миру можуть відбутися в Індії, під час саміту G20, - Bloomberg

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Топ коментарі

  • Rino Rino
    обговорить? чи може вислухає те, що скажуть кацапам. ) обговорювати можна тільки на переговорах на саміті, але туди кацапів не пускають. шарахаються уже від них, наче прокажених..
  • Rino Rino
    та нема там ніякої зради.. Внимание, ещё раз.

    "WSJ: Украина в Саудовской Аравии согласилась начать мирные переговоры с Россией без обязательного требования о выводе войск со всей территории", - нет, там нет такого. Это выдуманный заголовок.

    Читаем оригинал.

    (https://www.wsj.com/articles/with-china-attending-ukraine-peace-discussions-inch-forward-40855818)"A senior European official said that Ukraine didn't push again for its peace plan to be accepted and other countries weren't insisting that Kyiv drop it. Nor was there any crossfire over Ukraine's demand for the withdrawal of Russian troops. Ukraine didn't press the point, two diplomats said, nor was it challenged by developing countries".

    "Украина не настаивала на том, чтобы её мирный план был принят, а другие страны не настаивали, чтобы Киев от него отказывался. Не было и разногласий насчёт украинского требования вывода российских войск. Украина не настаивала на этом пункте, а развивающиеся страны не стали ему оппонировать".

    То есть на встрече в Копенгагене были страны, которые не соглашались принять пункт о выводе российских войск. И на встрече в Джидде Киев не настаивал, чтобы они его принимали. А те в ответ не просили Киев от него отказываться. Всё.

    Украина ничего не заявляла о готовности начать переговоры до вывода российских войск.
  • Volodymyr Volodymyr 3a645568
    Voice of Ukraine

    @newstop_us

    ·

    34 хв

    "На переговорах у Джидді Україна пом'якшила свою позицію щодо мирних переговорів з Росією, погодившись обговорювати врегулювання війни без виведення російських військ з усієї території країни, пише The Wall Street Journal."

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