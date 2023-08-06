Пєсков: "Наші президентські вибори – це не зовсім демократія, це дорога бюрократія"
Відповідний коментар Пєскова наведено у лонгриді The New York Times "Вічна війна Путіна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наші президентські вибори – це не зовсім демократія, це дорога бюрократія. Путін буде переобраний наступного року, набравши понад 90% голосів", - зазначив Пєсков.
Пізніше він у коментарі ТАСС заявив, що журналіст The New York Times неправильно інтерпретував його слова, хоча не заперечив, що давав коментар.
"Ні, це неправильно абсолютно інтерпретував автор цієї статті... І відповідь була такою: що рівень консолідації суспільства навколо президента безпрецедентний абсолютно, і вже зараз можна сказати, що, якщо він висуватиметься, то його переоберуть із величезною перевагою", - стверджує Пєсков.
Раніше росЗМІ, посилаючись на джерела у адміністрації Путіна, писали, що на цих виборах він має отримати рекордні 80% голосів.