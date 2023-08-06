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Пєсков: "Наші президентські вибори – це не зовсім демократія, це дорога бюрократія"

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Пєсков: "Наші президентські вибори – це не зовсім демократія, це дорога бюрократія"
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін на прийдешніх виборах набере 90% голосів, але потім зрікся своїх слів.

Відповідний коментар Пєскова наведено у лонгриді The New York Times "Вічна війна Путіна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наші президентські вибори – це не зовсім демократія, це дорога бюрократія. Путін буде переобраний наступного року, набравши понад 90% голосів", - зазначив Пєсков.

Пізніше він у коментарі ТАСС заявив, що журналіст The New York Times неправильно інтерпретував його слова, хоча не заперечив, що давав коментар. 

"Ні, це неправильно абсолютно інтерпретував автор цієї статті... І відповідь була такою: що рівень консолідації суспільства навколо президента безпрецедентний абсолютно, і вже зараз можна сказати, що, якщо він висуватиметься, то його переоберуть із величезною перевагою", - стверджує Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія хоче контролювати лише ті території, які тепер записані в Конституції РФ, - Пєсков

Раніше росЗМІ, посилаючись на джерела у адміністрації Путіна, писали, що на цих виборах він має отримати рекордні 80% голосів.

Топ коментарі

  • Юрий 12adf9d3
    насрать
  • Darnytsya Kyiv c641822a
    На кацапії виборів ніколи не було та не має!
    Диктаторський брехливо-бздливий фарс із ознаками тероризму
  • Gary Grant
    Які там ще вибори можуть бути на кацапстані? Чорний гумор піськи.
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