Новини

Воїни 3-ї ОШБ займають позиції окупантів під Бахмутом. ВIДЕО

12 12615
6 серпня у мережу потрапило відео, як воїни 3-ї окремої штурмової бригади займають позиції окупантів під Бахмутом.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднене у телеграмі 3-ї ОШБ.

У повідомленні зазначається: "Зайняли відбиті в окупантів позиції в районі Бахмута. Поки противник вів вогонь по сусідній лісосмузі, малими групами бійці просунулися та закріпилися у під*рських бліндажах. Виконали завдання бійці 3-ї роти 1-го штурмового бату".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни ЗСУ знищили ворожу техніку із САУ "Краб" та HIMARS. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 3 ОШБр біля Бахмуту штурмом взяли позицію РФ. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Amber
    Хлопці , Ви наші Героі , молимось за Вас 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
  • Mykola Blogger
    Молодцы бойцы! Убейте тех врагов, которые не сдаются и возвращайтесь из боев живыми и невредимыми!
  • Zynoviy Zenon f81d89a7
    Молодці! Просуватись, займати ворожі позиції і берегти своє і побратимів життя!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини