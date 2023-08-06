Воїни 3-ї ОШБ займають позиції окупантів під Бахмутом. ВIДЕО
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6 серпня у мережу потрапило відео, як воїни 3-ї окремої штурмової бригади займають позиції окупантів під Бахмутом.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднене у телеграмі 3-ї ОШБ.
У повідомленні зазначається: "Зайняли відбиті в окупантів позиції в районі Бахмута. Поки противник вів вогонь по сусідній лісосмузі, малими групами бійці просунулися та закріпилися у під*рських бліндажах. Виконали завдання бійці 3-ї роти 1-го штурмового бату".