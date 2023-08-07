Новини

Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак. ФОТОрепортаж

20 035278
Глава ОП Андрій Єрмак у Джидді (Саудівська Аравія) провів низку двосторонніх перемовин з очільниками делегацій щодо реалізації української Формули миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Так, було проведено переговори з радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики лідерів Швеції, ПАР, Бахрейну, Канади, Італії, Данії, Республіки Корея, а також із керівником кабінету Президента Європейської комісії.

На зустрічі сторони обговорили подальші кроки з реалізації Української формули миру. 

Під час бесіди з радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сіднеєм Муфамаді, зокрема, обговорили підготовку до саміту Україна – Африка.

5 серпня Єрмак провів двосторонні зустрічі з главами делегацій США, Саудівської Аравії, Фінляндії, Японії, Катару, Франції, ФРН, Іспанії, Норвегії, Туреччини, Польщі та Словаччини.

Водночас в ОП не повідомили, чому переговори з очільниками понад 30 делегацій проводив саме Єрмак.

Читайте: Саміт у Саудівській Аравії: всі присутні засвідчили відданість принципам Статуту ООН та повагу до суверенітету і територіальної цілісності, - ОП

Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак 01
Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак 02
Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак 03
Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак 04
Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак 05
Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак 06
Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак 07
Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак 08
Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак 09

Топ коментарі

  • kelt kant
    Уявляєте собі відчуття всіх тих іноземних представників, які вели переговори щодо забезпечення обороноздатності України не з міністром оборони України, не з міністром закордонних справ, не, прости господи, з "преЗЕдентом", а з секретарем офісу президента... "Добре хоч не з прибиральницею ОП" думали всі вони та ввічливо кивали головами та протокольно тиснули руки, поки єрмак селфілся на їхньому фоні для піару на марафоні офісного єдінства ... Піпл схаває.
  • Nika Niko
    Повезло Украине с Ермаком. Даже странно как мы без него обходились раньше.
  • Vadim Smirnoff 907863e4
    Зеленожопое ******!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини