Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Так, було проведено переговори з радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики лідерів Швеції, ПАР, Бахрейну, Канади, Італії, Данії, Республіки Корея, а також із керівником кабінету Президента Європейської комісії.
На зустрічі сторони обговорили подальші кроки з реалізації Української формули миру.
Під час бесіди з радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сіднеєм Муфамаді, зокрема, обговорили підготовку до саміту Україна – Африка.
5 серпня Єрмак провів двосторонні зустрічі з главами делегацій США, Саудівської Аравії, Фінляндії, Японії, Катару, Франції, ФРН, Іспанії, Норвегії, Туреччини, Польщі та Словаччини.
Водночас в ОП не повідомили, чому переговори з очільниками понад 30 делегацій проводив саме Єрмак.