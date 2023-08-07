Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак. ФОТОрепортаж

Глава ОП Андрій Єрмак у Джидді (Саудівська Аравія) провів низку двосторонніх перемовин з очільниками делегацій щодо реалізації української Формули миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Так, було проведено переговори з радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики лідерів Швеції, ПАР, Бахрейну, Канади, Італії, Данії, Республіки Корея, а також із керівником кабінету Президента Європейської комісії.

На зустрічі сторони обговорили подальші кроки з реалізації Української формули миру.

Під час бесіди з радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сіднеєм Муфамаді, зокрема, обговорили підготовку до саміту Україна – Африка.

5 серпня Єрмак провів двосторонні зустрічі з главами делегацій США, Саудівської Аравії, Фінляндії, Японії, Катару, Франції, ФРН, Іспанії, Норвегії, Туреччини, Польщі та Словаччини.

Водночас в ОП не повідомили, чому переговори з очільниками понад 30 делегацій проводив саме Єрмак.

Читайте: Саміт у Саудівській Аравії: всі присутні засвідчили відданість принципам Статуту ООН та повагу до суверенітету і територіальної цілісності, - ОП

















