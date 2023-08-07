Китай вдруге запросив з візитом до Пекіна главу європейської дипломатії Борреля

Повторно призначений Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запросив головного дипломата Європейського Союзу Жозепа Борреля та його делегацію відвідати країну восени. Це сталося після того, як офіційний Пекін скасував візит глави європейської дипломатії у липні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомдяє Bloomberg

Візит Борреля дозволить розпочати підготовку до саміту лідерів, який відбудеться цього року, йдеться в заяві МЗС Китаю.

Також зазначається, що між Ваном та Боррелем відбулася телефонна розмова.

Минулого місяця Боррель мав відвідати Пекін і зустрітися з тодішнім міністром закордонних справ Цинь Ганом та іншими високопосадовцями. Але візит було скасовано. Пізніше МЗС Китаю повідомило, що Пекін готовий до зустрічі "у найближчий зручний час".

Пізніше вищий законодавчий орган Пекіна відсторонив Циня від посади й відновив на посаді його попередника Вана.

28 липня Ван І зробив свої перші коментарі після повторного призначення на посаду глави МЗС та пообіцяв поглиблювати партнерство з іншими країнами і захищати суверенітет Пекіна.

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