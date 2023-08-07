Протягом 6 серпня авіація та артилерія ЗСУ уразили 12 районів зосередження окупантів, 2 ЗРК, 2 пункти управління, 2 артилерійських засоби та станцію РЕБ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії ЗСУ по російських окупантах 6 серпня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні заззначається: "Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 5 серпня авіація та реактивна артилерія ЗСУ уразили 11 районів зосередження окупантів, 4 артилерійські засоби, 5 складів та 2 пункти управління, - Генштаб