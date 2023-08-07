На окупованій частині Запорізької області окупанти змушують таксистів отримувати російські паспорти або забирають у них ліцензії, - Центр Нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області терористи змушують всіх таксистів отримати російські паспорти до 1 вересня. В іншому випадку їм погрожують відібрати ліцензію

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

Російські окупанти продовжують примусово паспортизувати жителів окупованих територій.

"Так, всі водії мають отримати посвідчення водія ворога, а для цього необхідно також отримати червону макулатуру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в іншому випадку їм погрожують відібрати ліцензію, а оператори таксопарку мають звільняти таких водіїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники змушують таксистів ставати донощиками на окупованих територіях Запорізької області, - Центр Нацспротиву