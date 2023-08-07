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На окупованій частині Запорізької області окупанти змушують таксистів отримувати російські паспорти або забирають у них ліцензії, - Центр Нацспротиву

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На окупованій частині Запорізької області окупанти змушують таксистів отримувати російські паспорти або забирають у них ліцензії, - Центр Нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області терористи змушують всіх таксистів отримати російські паспорти до 1 вересня. В іншому випадку їм погрожують відібрати ліцензію

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

Російські окупанти продовжують примусово паспортизувати жителів окупованих територій.

"Так, всі водії мають отримати посвідчення водія ворога, а для цього необхідно також отримати червону макулатуру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в іншому випадку їм погрожують відібрати ліцензію, а оператори таксопарку мають звільняти таких водіїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники змушують таксистів ставати донощиками на окупованих територіях Запорізької області, - Центр Нацспротиву

Топ коментарі

  • Николай 6be44be7
    Ждуни дочекалися пуйла. Не брешіть, що їх там хтось примушує брати російські аусвайси. Вони це роблять дуже охоче.
  • Сашко Бабенко e87585fa
    зрадники.

    лише дві причини вважаються серйозними щоб взяти паспорт *ідарів -загроза життю чи загроза здоров'ю.

    все инше є просто визнанням що і сам ти *ідар.
  • Євген Зайцев
    ,,Праституток, актеров и таксистов не стрилять! Они нужни при любой власти!" - адмірал Калчак (1919 рік)
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