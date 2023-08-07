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Удари по мостах, що ведуть у Крим, частина української стратегії для рішучого контрнаступу, - ISW

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Удари по мостах, що ведуть у Крим, частина української стратегії для рішучого контрнаступу, - ISW
Для успішного контрнаступу на Півдні Україні потрібно зруйнувати найважливіші наземні комунікації російських загарбників. Удари по Чонгарському та Генічеському мостах є частиною кампанії ЗСУ по перехопленню, спрямованої на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступальних операцій.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Як пишуть аналітики, ударів було завдано по двох ключових автомобільних мостах, розташованих уздовж найважливіших російських наземних ліній зв'язку, унаслідок чого російські війська були змушені переспрямувати автомобільний рух із коротших східних маршрутів на довші західні.

Глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що українські війська випустили 12 ракет по Генічеському мосту, і російські засоби ППО нібито перехопили дев'ять із них. Призначений Росією "главою Криму" Сергій Аксьонов заявив, що по Чонгарському мосту українські війська випустили дві ракети.

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Російські джерела стверджують, що українські війська використовували поставлені Британією і Францією крилаті ракети Storm Shadow для завдання обох ударів, хоча ISW поки не вдалося отримати підтвердження перехоплення цих ракет російськими засобами ППО.

Загалом, як пишуть експерти, українські удари по мостах на критично важливих для росіян напрямках є частиною ширшої української кампанії, спрямованої на створення умов для майбутніх контрнаступальних операцій.

Топ коментарі

  • Микола Мазуренко 4e782f57
    Зеля міг підірвати ці мости, але він їх розмінував - хто забув.
  • Sergey Osadchy 414e3e38
    Не знаю. Але міркую так. Хто хоче - дочитайте до кінця.

    Було наперед все домовлено. В Омані, чи де - не знаю.
    Максимальне скорочення программ і виробництво озброєння. Розмінування Півдня і виведення військ. Виведення військ з Півночі.

    Я вже не кажу, що під суд віддали тих, хто реально боронив Україну.

    Хто ще думає, що орки настількі тупі, що йшли колонами по дорогам на Київ, та й ще форму парадну везли? Все було наперед заплановано:

    - захопити Південь разом з Одесою

    - заявити про відновленні «конституционного строя» - Янукувоча привезли вже в Мінськ.

    - Україну розділити по півдню - і коридор до Криму.

    - це чмо відмовляється від повноважень і тікає х країни (через Жуляни).

    Але…. Ці ж українці - вони «йб… ті» на голову - їх 600 років ніхто не може зрозуміти. Я українець з прадідів - сам себе не можу зрозуміти.

    У 2013му кинули з євроінтеграцією - нічого - витерлись і розійшлись.

    Лишилось сотня дітей на Майдані - не було куди дітись - в них вже квитки були на поїзд завтра/післязатра.

    Але «царь решил топнуть ножкой». А з нами так не можна… «ЩО!!! Дітей бити?!!!» - і полетів «сцарь» зі своїми ОМОНами…

    І 24го так. Не змогло чмо віддати наказ ЗСУ про капітуляцію. Тільки «слуги» кричали - не противтесь - вони не будуть стріляти!

    А тут:

    «хтось» почав довбати по колонах

    А той «гребаний» Кривоніс заляв маслом смугу, «падла» (хтось звернув увагу, що 24го=25го вони уразили ракетами всі аеродроми, навіть у нас- у Франківську - а от Жуляни.. - ні). І як тепер вилітати???

    А ті «гребані» ЗСУ не дали висадитись в Гастомелі

    А той «гребаний» Марченко взяв тай послав їх від Миколаєва

    А ті «гребані» тероборонівці взяли і на пустили орків у Вознесенськ…

    І так далі …….

    А той «гребаний» Джонсон приїхав в Київ і коротко сказав - «або ти виконуєш свої повноваження, або будеш жити хіба що на болотах - навіть про Емірати не мрій».

    От і все = і закрутилось чмо, як вош на гребенці.
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    усе це було згідно "оманських договорняків" цього "найвеличнішого лідора **********" !!! зе готовий був здати, без бою, 60-70% території України (ймовірно в кордонах окупаваної кацапами так званої "усср" на 01.01.1939 року, лиш би )(уйло залишив його гауляйтером окупованої України, на кшталт чіпсового недо-бульбо фюрера з окупованої кацапами так званої "беросусі" !!! )(уйло ж витягнуло зі смітника історії, політики 3-чі несудимого, єнакієвського завгара вітю ялинковича та свого )9уйлокума метверчука !!!









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