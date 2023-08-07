Удари по мостах, що ведуть у Крим, частина української стратегії для рішучого контрнаступу, - ISW

Для успішного контрнаступу на Півдні Україні потрібно зруйнувати найважливіші наземні комунікації російських загарбників. Удари по Чонгарському та Генічеському мостах є частиною кампанії ЗСУ по перехопленню, спрямованої на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступальних операцій.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Як пишуть аналітики, ударів було завдано по двох ключових автомобільних мостах, розташованих уздовж найважливіших російських наземних ліній зв'язку, унаслідок чого російські війська були змушені переспрямувати автомобільний рух із коротших східних маршрутів на довші західні.

Глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що українські війська випустили 12 ракет по Генічеському мосту, і російські засоби ППО нібито перехопили дев'ять із них. Призначений Росією "главою Криму" Сергій Аксьонов заявив, що по Чонгарському мосту українські війська випустили дві ракети.

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Російські джерела стверджують, що українські війська використовували поставлені Британією і Францією крилаті ракети Storm Shadow для завдання обох ударів, хоча ISW поки не вдалося отримати підтвердження перехоплення цих ракет російськими засобами ППО.

Загалом, як пишуть експерти, українські удари по мостах на критично важливих для росіян напрямках є частиною ширшої української кампанії, спрямованої на створення умов для майбутніх контрнаступальних операцій.