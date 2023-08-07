Жорстока агресивна війна з боку Росії торкається людей в Африці, Азії та Південній Америці. Вона має наслідки далеко за межами Європи, - Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала результати мирного саміту, який відбувся у Саудівській Аравії за участі 42 країн.

Про це йдеться в інтерв'ю Бербок виданню Bild, інформує Цензор.НЕТ.

"Сигнал з Джидди такий: ця жорстока агресивна війна з боку Росії також торкається людей в Африці, Азії та Південній Америці. Тому що це має наслідки далеко за межами Європи: від майбутнього міжнародного порядку до питань енергетичної безпеки, зростання цін на зерно та глобального продовольчого постачання, яке Росія так безжально погіршила", - заявила глава МЗС Німеччини.

Вона додала, що президент України Володимир Зеленський "своєю "формулою миру" показав для цього вирішальний шлях".

"Кожен міліметр просування до справедливого та чесного миру несе частинку надії для народу України", - наголосила вона.

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За словами міністра, у деяких учасників саміту, зокрема у Преторії чи Пекіна, погляд на війну в Україні відрізняється від європейського. Але скрізь "нашим спільним розумінням має бути Статут Організації Об'єднаних Націй", – додала Бербок.