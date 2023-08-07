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США виділили Україні понад $66 млрд військової, фінансової та гуманітарної допомоги

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США виділили Україні понад $66 млрд військової, фінансової та гуманітарної допомоги
З початку повномасштабної агресії Росії США виділили понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Це включає понад 43 мільярди доларів військової допомоги, йдеться в аналізі наданої Україні допомоги

Про це пише The Washington Post. інформує Цензор.НЕТ.

"Експерти розглядають цю суму як масштабні інвестиції в союзника США, яких не було принаймні з часів Другої світової війни", - пише видання з посиланням на експертів Інституту Брукінгса.

Зазначається, що американське фінансування спрямоване на постачання зброї, навчання, медикаменти, генератори та відновлення.
"Це включає військову допомогу на суму понад $43 млрд", - інформує видання.

У Washington Post нагадали , що наступного ж дня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Джо Байден санкціонував пакет військової допомоги на 350 мільйонів доларів. За інформацією Пентагону, він включав стрілецьку зброю та боєприпаси, а також бронежилети та спорядження для захисників України на передовій. Далі - ще десяток пакетів допомоги, оголошених для України, оскільки війна триває.

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Всього США надіслали Україні 66,2 мільярда доларів - у військовій, фінансовій та гуманітарній допомозі.

Експерти, пише Washington Post, вважають цю суму величезною інвестицією в союзника США, якої не було принаймні з часів Другої світової війни. План Маршалла з поправкою на інфляцію становив приблизно 150 мільярдів доларів за три роки.

Утім попри те, що Сполучені Штати є головним донором України, інші країни виділяли набагато більший відсоток свого ВВП для фінансування зусиль Києва, нагадали у Washington Post.

Топ коментарі

  • Ярослав Іванович a5a348c4
    Дякуємо США !!! Боже берижи Америку !!!
    ще б непогано було б ввести в Україні на 10-20 років зовнішнє правління і посадити усю до наги зе-олігархічну мафію запроданців, колоборантів і банально агентів фсб !!!







  • Ярослав Іванович a5a348c4
    про ракети питай у зе влади, яка замість їх будувати 2ю5 роки дивилася в дупу )(уйлу, шукаючи там десь глибоко "мір", судячи з усого "сруцькій мір" т а безбожно крала на "великому крадівництві" будуючи догори для кацапських танків, ббм, градів, тощо ... судячи з усього переставати красти, наживатися на війні вони не збираються ...



  • Кацапо Гнида
    "Международная помощь для Украины составила 170 млрд евро. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики в четверг, 29 июня."
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