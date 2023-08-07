США виділили Україні понад $66 млрд військової, фінансової та гуманітарної допомоги
Про це пише The Washington Post. інформує Цензор.НЕТ.
"Експерти розглядають цю суму як масштабні інвестиції в союзника США, яких не було принаймні з часів Другої світової війни", - пише видання з посиланням на експертів Інституту Брукінгса.
Зазначається, що американське фінансування спрямоване на постачання зброї, навчання, медикаменти, генератори та відновлення.
"Це включає військову допомогу на суму понад $43 млрд", - інформує видання.
У Washington Post нагадали , що наступного ж дня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Джо Байден санкціонував пакет військової допомоги на 350 мільйонів доларів. За інформацією Пентагону, він включав стрілецьку зброю та боєприпаси, а також бронежилети та спорядження для захисників України на передовій. Далі - ще десяток пакетів допомоги, оголошених для України, оскільки війна триває.
Всього США надіслали Україні 66,2 мільярда доларів - у військовій, фінансовій та гуманітарній допомозі.
Експерти, пише Washington Post, вважають цю суму величезною інвестицією в союзника США, якої не було принаймні з часів Другої світової війни. План Маршалла з поправкою на інфляцію становив приблизно 150 мільярдів доларів за три роки.
Утім попри те, що Сполучені Штати є головним донором України, інші країни виділяли набагато більший відсоток свого ВВП для фінансування зусиль Києва, нагадали у Washington Post.