В окуповану Чаплинку Херсонської області привезли два вантажні автомобілі з трупами окупантів, - Генштаб

У морг Чаплинки з Херсонського напрямку привезли два вантажних автомобілі з трупами російських військових.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Так, в тимчасово захоплений населений пункт Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобілі з тілами військовослужбовців армії РФ", - йдеться в повідомленні.

Тіла було захоронено на двох локаціях.

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