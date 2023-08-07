В окуповану Чаплинку Херсонської області привезли два вантажні автомобілі з трупами окупантів, - Генштаб
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У морг Чаплинки з Херсонського напрямку привезли два вантажних автомобілі з трупами російських військових.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Так, в тимчасово захоплений населений пункт Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобілі з тілами військовослужбовців армії РФ", - йдеться в повідомленні.
Тіла було захоронено на двох локаціях.