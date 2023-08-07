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В окуповану Чаплинку Херсонської області привезли два вантажні автомобілі з трупами окупантів, - Генштаб

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В окуповану Чаплинку Херсонської області привезли два вантажні автомобілі з трупами окупантів, - Генштаб
У морг Чаплинки з Херсонського напрямку привезли два вантажних автомобілі з трупами російських військових.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Так, в тимчасово захоплений населений пункт Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобілі з тілами військовослужбовців армії РФ", -  йдеться в повідомленні.

Тіла було захоронено на двох локаціях.

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Топ коментарі

  • Danger Zone
    Запоріжжя, Роботино. рашистське дрг перевдягнулося у форму ЗСУ. Наслідки для рашистів - свій же дрон їх вислідив і - "Из-за несогласованности действий "дружественным огнем" были убиты 32 человека. На этом беды не закончились, после удара враг (то есть Силы обороны Украины - УНИАН) обнаружил позиции нашей артиллерии и накрыл ее кассетными снарядами. Еще 19 человек погибли, есть много раненых, в том числе тяжело", - пишет канал. росканал -кремлевская табакерка.
  • Огусто
    Він ядовитий і дуже смердючий.
  • Gary Grant
    Засрали пів України своїм гнилим м'ясом. Хто це все викопувати потім буде?
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