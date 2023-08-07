Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 250 240 осіб (+540 за добу), 4244 танки, 4977 артсистем, 8270 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників знищили близько 250 240 військових РФ.