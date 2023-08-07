Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 250 240 осіб (+540 за добу), 4244 танки, 4977 артсистем, 8270 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників знищили близько 250 240 військових РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 250240 (+540) осіб ліквідовано,
танків - 4244 (+7) од,
бойових броньованих машин - 8270 (+8) од,
артилерійських систем - 4977 (+12) од,
РСЗВ - 709 (+4) од,
засоби ППО - 467 (+1) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 311 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4154 (+28),
крилаті ракети - 1377 (+18),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 7451 (+10) од,
спеціальна техніка - 735 (+1).