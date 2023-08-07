Увесь тиждень Схід був епіцентром бойових дій. Найгарячіше - на Куп’янському напрямку, - Міноборони
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На Куп'янському напрямку, мабуть, було найгарячіше. Це був напрямок дуже гарячий, ворог намагався пробити нашу оборону. Йому цього не вдалося. Але протистояння було дуже жорстке", - розповіла вона.
За даними Маляр, ворог у Харківській області намагався повернути втрачені ще минулої осені позиції.
"У них такий план. Вони хочуть у Харківській області повертати території, які втратили", - додала заступник міністра.
Маляр зазначила, що протягом минулого тижня обстановка була вкрай складною та напруженою - як на сході, так і на півдні.
"Ворог для себе обрав основним напрямком саме схід. Наступ там триває ще з січня цього року по декількох напрямках. Це Лиманський, Куп'янський, Авдіївський, Мар'їнський і Бахмутський напрямок. Весь минулий тиждень Схід був епіцентром бойових дій", - констатувала вона.
Раніше Маляр зазначала, що війська РФ наразі сконцентрували найбільше своїх сил на Куп’янському напрямку.