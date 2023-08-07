Увесь тиждень Схід був епіцентром бойових дій. Найгарячіше - на Куп’янському напрямку, - Міноборони

Упродовж минулого тижня Схід був епіцентром бойових дій. Найгарячіше було на Куп’янському напрямку, де ворог намагався повернути втрачені ще минулої осені позиції на Харківщині.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На Куп'янському напрямку, мабуть, було найгарячіше. Це був напрямок дуже гарячий, ворог намагався пробити нашу оборону. Йому цього не вдалося. Але протистояння було дуже жорстке", - розповіла вона.

За даними Маляр, ворог у Харківській області намагався повернути втрачені ще минулої осені позиції.

"У них такий план. Вони хочуть у Харківській області повертати території, які втратили", - додала заступник міністра.

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Маляр зазначила, що протягом минулого тижня обстановка була вкрай складною та напруженою - як на сході, так і на півдні.

"Ворог для себе обрав основним напрямком саме схід. Наступ там триває ще з січня цього року по декількох напрямках. Це Лиманський, Куп'янський, Авдіївський, Мар'їнський і Бахмутський напрямок. Весь минулий тиждень Схід був епіцентром бойових дій", - констатувала вона.

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Раніше Маляр зазначала, що війська РФ наразі сконцентрували найбільше своїх сил на Куп’янському напрямку.