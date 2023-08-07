Китай виявив "конструктивну позицію" щодо України на саміті у Саудівській Аравії, - FT

На дводенному саміті у Саудівській Аравії, на якому обговорювалася українська "формула миру" та закінчення війни РФ проти України, Китай виявив "конструктивну позицію", а також дав зрозуміти делегаціям інших країн, що готовий залишатися у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, європейські чиновники вітали "конструктивну" участь КНР у заході, на якому не було представників РФ.

Присутність Пекіна, який тижнями раніше відмовився брати участь у подібних переговорах у Копенгагені, країни-учасниці саміту в Джидді сприйняли як "переворот", що стало головною подією серед учасників заходу, йдеться у матеріалі.

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Так, Пекін після повномасштабного вторгнення РФ в Україну так і не виступав із засудженням військової агресії Кремля. Тепер, за словами одного європейського дипломата, Китай "виглядає конструктивним" та "прагне показати, що не з Росією", і "сама присутність Китаю показує, що РФ стає дедалі більш ізольованою".

Інший представник Європи зазначив, що Китай "брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні".

Також європейський дипломат звернув увагу, що всі делегати "широко підтримали" тезу про те, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України "має бути заснована на будь-якому мирному врегулюванні".

За підсумками зустрічі в Джидді учасники домовилися створити робочі групи по темах українського "мирного плану", що складається з 10 пунктів.

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У статті також зазначається, що аналітики розцінюють участь Китаю в переговорах у Саудівській Аравії як сигнал про можливі зміни у підходах Пекіна до агресії РФ.

За словами французького дипломата, на саміті китайська делегація наполягала на припиненні вогню. При цьому союзники України назвали такий заклик неприйнятним, оскільки це фактично заморозить позиції російських окупантів в Україні, чого й прагне Москва.

Нагадаємо, за даними агенції Reuters учасники саміту щодо української формули миру, який відбувається у Джидді, погоджуються, що основою будь-якого мирного врегулювання війни Росії проти України має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України.