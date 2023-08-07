Рашисти намагаються оточити Авдіївку ,але не ризикують туди заходити, побоюючись вуличних боїв, - Міноборони

Російські окупаційні війська намагаються повернути собі втрачені позиції у Старомайорському на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку. Саме на південному фланзі, тому що на північному тривають запеклі бої і ворог там намагається штурмувати і повернути втрачені позиції. І наступальні дії наші були вкрай ускладнені діями ворога. Ситуація там складна, але контрольована", - зазначила вона.

За словами Маляр, на Мар'їнському на Авдіївському напрямку ситуація не змінюється буквально з минулого року.

"Здається, що новини ті ж самі, тому що ворог відчайдушно намагається оточити Авдіївку, але їм не вдається. Заходити туди вони не ризикують, тому що вони не хочуть втягуватися із нашими воїнами у вуличні бої, не хочуть там програвати. Але і просунутися вони не можуть. Так само, що стосується Мар'їнки, вони намагаються взяти під контроль Мар'їнку, але просто не вдається це робити. У нас було звільнене Старомайорське в тих краях. І ворог протягом минулого тижня намагався повернути ці втрачені позиції", - додала заступниця міністра оборони.

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