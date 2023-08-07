"Кинджал", який залетів з напрямку Білорусі, запустили в РФ. Окупанти активно використовують повітряний простір РБ, - Повітряні Сили

РФ використовує повітряний простір Білорусі активно від початку повномасштабного вторгення.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ракета летить і зачіпає повітряний простір Білорусі, відповідно з'являється там десь над Білоруссю і летить в напрямку Хмельницької області, відповідно черговий напише "Летить "Кинджал" з напрямку Білорусі". От і все, і не треба маніпулювати, що летять ракети з Білорусі. Наші ЗМІ це підхоплюють як належне, тому що щось нове з'являється в новинах. Ні", - сказав він.

За словами Ігната, повітряний простір Білорусі РФ використовує активно з початку повномасштабного вторгнення: там є їхні війська, літаки, "вагнерівці".

Речник додав, що ракету, яка заходила з повітряного простору Білорусі, було запущено з Росії.

"Вона була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбова. Як вона по маршруту летить, ви ж розумієте, перехрестя держав Росія, Білорусь, Україна, вона зачіпає повітряний простір Білорусі, жодних проблем для росіян у цьому немає", - підсумував він.

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