У Польщі виявили витік на ділянці нафтопроводу "Дружба", що йде до Німеччини
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення PERN.
У компанії зазначили, що витік стався внаслідок пошкодження ділянки одного із західних потоків "Дружби", що знаходиться у комуні Ходеч. Там додали, що наразі ведуться ремонтні роботи нафтопроводу, і що відновлення прокачування нафти очікується у вівторок, 8 серпня.
При цьому причина витоку поки не відома і розслідується. У PERN додали, що не помітили "ознак зовнішнього втручання".
За словами оператора, інші об'єкти "Дружби", включно з ділянкою в Померанії, яку використовують для перекачування сирої нафти в Німеччину, що надходить у танкерах, працюють у нормальному режимі.
Представник Державної пожежної служби у Влоцлавеку Гжегож Янковський сказав в ефірі TVN24, що масштаби витоку "не великі".
"Частина трубопроводу, яка постраждала від витоку, була відрізана від решти, тому масштаби витоку не великі, ми говоримо про прямокутну територію розміром 30 на 210 метрів", – уточнив Янковський.
У PERN зазначили, що друга лінія нафтопроводу "Дружба", якою нафта транспортується із Росії до Європи, працює нормально, і що загрози здоров’ю місцевих жителів немає.