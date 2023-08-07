Ворог обстріляв село на Херсонщині, поранено чоловіка

Зранку 7 серпня ворог обстріляв село Садове на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"Через російський обстріл села Садове постраждав мирний житель. Близько 09:15 окупанти вдарили по житловому будинку. Поранення отримав 50-річний чоловік. На допомогу потерпілому вирушила карета швидкої", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що 7 серпня близько 00:05 російські війська вкотре обстріляли місто Херсон.