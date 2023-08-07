F-16 зможе захистити українське небо від дронових та ракетних атак, - Повітряні сили

Для ефективного захисту українського неба від дронових та ракетних атак потрібні винищувачі F-16.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"ППО носить у нас тотальний характер. Беремо Київ, він завжди був ласим шматком для ворога. Треба розставляти ППО таким чином, щоб захищати столицю. Далі Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина і навіть Львівщина. Все ворог атакує, але вони прокладають маршрут, маневруючи там, де ППО є менше.

Саме тому, для повної картинки, щоб пазл склався потрібен літак, який може оперативно вилетіти на перехоплення ракет аж до українських кордонів. Аж до лінії фронту, щоб не давати їм змоги пролітати вглиб території нашої держави. Літак може впоратися і з дронами-камікадзе, і з крилатими ракетами. Я маю на увазі літак F-16 з його озброєнням", - пояснив він.

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