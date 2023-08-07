Масованих ракетних і дронових атак найближчим часом не буде, залишається загроза балістики та точкових ударів, - ОК "Південь"

Ракетний і дроновий терор російська федерація на декілька днів поставила на "паузу". Однак окупанти можуть використовувати балістичні загрози.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Потужно відстрілявшись, ворог, як правило, бере паузу. Якщо згадувати масовані ракетні удари, як правило, витримує паузу. Але тут треба теж бути напоготові й розуміти, що ворог час від часу тактику змінює. Цілком ймовірно, що вони можуть застосовувати точкові поодинокі удари. Це не залякування, це попередження, щоб люди не розслаблялися", - розповіла вона.

Наразі у морі жодного ракетоносія немає, тому обстріли дронами та ракетами наразі "на паузі".

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"Пару днів ми можемо говорити про те, що вони можуть використовувати або балістичні загрози, або будь-які способи атак прифронтових територій. Ракетний і дроновий терор зараз на певній паузі", - констатувала вона.