Масованих ракетних і дронових атак найближчим часом не буде, залишається загроза балістики та точкових ударів, - ОК "Південь"
Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Потужно відстрілявшись, ворог, як правило, бере паузу. Якщо згадувати масовані ракетні удари, як правило, витримує паузу. Але тут треба теж бути напоготові й розуміти, що ворог час від часу тактику змінює. Цілком ймовірно, що вони можуть застосовувати точкові поодинокі удари. Це не залякування, це попередження, щоб люди не розслаблялися", - розповіла вона.
Наразі у морі жодного ракетоносія немає, тому обстріли дронами та ракетами наразі "на паузі".
"Пару днів ми можемо говорити про те, що вони можуть використовувати або балістичні загрози, або будь-які способи атак прифронтових територій. Ракетний і дроновий терор зараз на певній паузі", - констатувала вона.