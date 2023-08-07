Російська авіація не має вирішального оперативного ефекту у війні проти України, - британська розвідка

Російські повітряні сили продовжують послідовно витрачати значні ресурси для підтримки наземних операцій на півдні, однак без вирішального оперативного ефекту.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії у звіті від 7 серпня, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом літа російська бойова тактична авіація зазвичай здійснювала понад 100 вильотів на день, однак вони майже завжди обмежуються діями над контрольованою Росією територією через загрозу з боку української протиповітряної оборони.

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"Росія намагається подолати цю проблему, дедалі частіше використовуючи базові бомби вільного падіння із пристроями, які збільшують дальність польоту. Літаки можуть випускати такі бомби за багато кілометрів від своїх цілей, але вони (бомби - ред.) ще не продемонстрували стабільну точність", - йдеться у повідомленні.

Водночас на початку контрнаступу Сил оборони на півдні України із червня 2023 року російські ударні гелікоптери продемонстрували свою ефективність. Проте в останні тижні схоже, що Росія менш спроможна забезпечити ефективні тактичні повітряні сили на півдні, зазначають у британському Міноборони.

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