Росіяни минулого тижня на Сході використали майже пів мільйона боєприпасів, - Міноборони

Російські загарбники протягом минулого тижня збільшили кількість обстрілів на Сході.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Весь минулий тиждень схід був епіцентром бойових дій. На Куп'янському напрямку, мабуть, було найгарячіше… Якщо говорити про загальну тенденцію, то ворог відчутно збільшив кількість обстрілів на сході. Минулого тижня порівняно з позаминулим кількість обстрілів збільшилася майже на 1000, зараз вже було близько 9000", - пояснила вона.

За словами Маляр, позаминулого тижня російські загарбники використали близько 400 тис. боєприпасів, минулого тижня кількість збільшилася майже на 100 тис. Майже пів мільйона боєприпасів витратив ворог на сході минулого тижня.

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