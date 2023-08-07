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Росіяни минулого тижня на Сході використали майже пів мільйона боєприпасів, - Міноборони

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Росіяни минулого тижня на Сході використали майже пів мільйона боєприпасів, - Міноборони
Російські загарбники протягом минулого тижня збільшили кількість обстрілів на Сході.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Весь минулий тиждень схід був епіцентром бойових дій. На Куп'янському напрямку, мабуть, було найгарячіше… Якщо говорити про загальну тенденцію, то ворог відчутно збільшив кількість обстрілів на сході. Минулого тижня порівняно з позаминулим кількість обстрілів збільшилася майже на 1000, зараз вже було близько 9000", - пояснила вона.

За словами Маляр, позаминулого тижня російські загарбники використали близько 400 тис. боєприпасів, минулого тижня кількість збільшилася майже на 100 тис. Майже пів мільйона боєприпасів витратив ворог на сході минулого тижня.

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Топ коментарі

  • Андрій Саган
    Де там "екцперди" котрі говорять,що у кацапів снарядний голод,що запас ракет уже перетнув червону лінію?
  • Деніс Войцеховський
    Так, а тепер скажіть, звідки у русні стільки снарядів, щоб за тиждень витрачати річний обсяг найбільшого виробника Європи (у перспективі)?
  • Dmitry Begemotovich
    А совок все свое существование чем занимался? Клепали миллионами снаряды, и клали на склады. Но никакой склад не бесконечен.
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