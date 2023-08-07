Візит Путіна до Туреччини, ймовірно, відбудеться наприкінці серпня, - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін може приїхати на зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом наприкінці серпня.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", такі терміни побічно згадало видання Hurriyet, розповідаючи про заплановану зустріч уряду, де говоритимуть про майбутнє "зернової угоди".

7 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирає урядовців, щоб обговорити майбутнє Чорноморської зернової ініціативи та економічні плани для Туреччини, а також дипломатичну роботу Туреччини для наближення миру.

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Зазначається, що на засіданні планують розглянути "стратегії, які може застосувати Туреччина для того, щоб зерновий коридор знову запрацював", а також "можливий візит до Туреччини російського президента Володимира Путіна наприкінці цього місяця".

Також будуть говорити про схвалення вступу Швеції до НАТО, відносини з ЄС, інші двосторонні відносини з країнами у регіоні.

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