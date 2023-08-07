Візит Путіна до Туреччини, ймовірно, відбудеться наприкінці серпня, - ЗМІ
Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", такі терміни побічно згадало видання Hurriyet, розповідаючи про заплановану зустріч уряду, де говоритимуть про майбутнє "зернової угоди".
7 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирає урядовців, щоб обговорити майбутнє Чорноморської зернової ініціативи та економічні плани для Туреччини, а також дипломатичну роботу Туреччини для наближення миру.
Зазначається, що на засіданні планують розглянути "стратегії, які може застосувати Туреччина для того, щоб зерновий коридор знову запрацював", а також "можливий візит до Туреччини російського президента Володимира Путіна наприкінці цього місяця".
Також будуть говорити про схвалення вступу Швеції до НАТО, відносини з ЄС, інші двосторонні відносини з країнами у регіоні.