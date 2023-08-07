Росія оголосила в розшук українську журналістку Яніну Соколову, - росЗМІ
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російський "ТАСС" із посиланням на міністерство РФ.
"Підстава для розшуку: розшукується за статтею Кримінального кодексу", - йдеться у картці Соколової.
Проте не вказано, за якою саме статтею Кримінального кодексу розшукується журналістка.
У березні її було внесено Росфінмоніторингом до списку терористів і екстремістів.
Зазначимо, що насправді в ефірі програми "Говорить великий Львів" у кінці липня 2022 року Соколова висловлювала думку, що російських військових не варто брати в полон, а потрібно ліквідовувати на полі бою, після скоєних в Україні воєнних злочинів, як-от кастрації українських захисників та теракт у колонії в Оленівці з українськими військовополоненими.
Зазначимо, Яніна Соколова - українська журналістка, громадська діячка, блогерка. Авторка і ведуча програми "Рандеву" на 5 каналі, проєктів на YouTube: "Вечер с Яниной Соколовой" та "Соромно!". Засновниця проєкту "Я, Ніна" на допомогу онкохворим, медіаамбасадорка HeforShe в Україні, волонтерка.