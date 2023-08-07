Голову окупаційної влади Голої Пристані Недялкова засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Геннадій Недялков після окупації Скадовського району добровільно пішов на співпрацю з ворогом та став так званим "головою" Голопристанської окупаційної адміністрації.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За результатами спеціального судового розгляду окупаційного голову міста Гола Пристань засуджено до 10 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, яка пов’язана з наданням публічних послуг, строком на 15 років.

Після того, як Недялков обійняв посаду голови Голої Пристані, він одразу взявся виконувати вказівки РФ, спрямовані на утвердження окупаційної влади на місцевості, серед яких призначення "голів" сільських рад, впровадження стандартів освіти країни-агресора та інше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двом адміністраторам Telegram-каналів про повістки оголосили вирок на Черкащині: 5 років тюрми з іспитовим строком