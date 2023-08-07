Чоловіка, який відмовився від мобілізації через хворих батьків, засудили на Тернопільщині: 3 роки тюрми з іспитовим строком

Суд виніс вирок чоловікові на Тернопільщині, який відмовився від мобілізації через те, що доглядає за хворими батьками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Так, згідно із вироком, 29 травня 2023 року військовозобов’язаний чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

У той же день у 14.00 він отримав повістку для проходження військової служби по мобілізації. Військовозобов’язаний мусив прибути до навчального центру о 17.00. Однак чоловік у вказаний час не прийшов. Він сказав, що доглядає за хворими батьками, а інших людей, які можуть це робити, немає.

Чоловіка звинуватили у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, а саме, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Свою провину обвинувачений визнав.

Чоловіка визнали винним та призначили йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. Його звільнили від відбування покарання з випробуванням протягом іспитового строку в 1 рік.

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