Чоловіка, який відмовився від мобілізації через хворих батьків, засудили на Тернопільщині: 3 роки тюрми з іспитовим строком
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Так, згідно із вироком, 29 травня 2023 року військовозобов’язаний чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.
У той же день у 14.00 він отримав повістку для проходження військової служби по мобілізації. Військовозобов’язаний мусив прибути до навчального центру о 17.00. Однак чоловік у вказаний час не прийшов. Він сказав, що доглядає за хворими батьками, а інших людей, які можуть це робити, немає.
Чоловіка звинуватили у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, а саме, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Свою провину обвинувачений визнав.
Чоловіка визнали винним та призначили йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. Його звільнили від відбування покарання з випробуванням протягом іспитового строку в 1 рік.