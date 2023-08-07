З російського полону визволили ще 22 українських захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна повернула з російського полону ще 22 захисників, зокрема офіцерів, які брали участь у боях проти загарбників.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені.



Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що визволені захисники пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.

Світлини визволених воїнів також публікує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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