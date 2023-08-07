Новини • Обмін полоненими

З російського полону визволили ще 22 українських захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

11 57037
Україна повернула з російського полону ще 22 захисників, зокрема офіцерів, які брали участь у боях проти загарбників.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені.

Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що визволені захисники пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.

Світлини визволених воїнів також публікує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Також читайте: Лубінець - родичам полонених: Не передавайте стороннім персональні дані. Медійність шкодить обміну

З російського полону визволили ще 22 українських захисників 01
З російського полону визволили ще 22 українських захисників 02

З російського полону визволили ще 22 українських захисників 03
З російського полону визволили ще 22 українських захисників 04
З російського полону визволили ще 22 українських захисників 05
З російського полону визволили ще 22 українських захисників 06

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ihor Opatsa
    Здавали тисячами " на евакуацію", визволяють десятками!...
    І не завдяки ермачку, а завдяки воїнам нашим, які поповнили обмінний фонд!...
    А гімн-Опа зразу піариться!...
  • Вал Кочин 16671b7d
    Як він встигає і полонених визволяти і договорняки в Саудівській Аравії мутити???
  • Олена Микитяк 5527ce14
    Чудова новина про повернення наших захисників, але невже нема кому повідомляти про це, крім дєрьмака?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини