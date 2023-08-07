США надали Україні понад $66 млрд допомоги від початку повномасштабного вторгнення РФ, - WP
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це пише The Washington Post.
За даними видання, у межах всього оборонного бюджету Пентагону на 2023 рік, який становить 1,77 трильйона доларів, ця цифра видається незначною. Але якщо порівнювати її з підтримкою інших країн із боку США, відданість Україні є унікальною.
У 2022-23 рр. Ізраїль отримав отримав від США 8,6 мільярда доларів, Єгипет - 3,3 мільярда доларів, Йорданія - 2,9 мільярда доларів.
"Це нестандартні цифри", - сказав, коментуючи ці дані, старший науковий співробітник Інституту Брукінґза Майкл О’Генлон. Він порівняв ці цифри із зобов’язаннями США перед європейськими країнами наприкінці Другої світової війни – план Маршалла, який сприяв відновленню економік союзників Вашингтона, з поправкою на інфляцію становив приблизно 150 мільярдів доларів за три роки.
Але з огляду на затягування війни підтримка населення США щодо фінансування України коливається. Червневе опитування Pew Research Center показало, що 44% відсотки республіканців вважають, що Сполучені Штати надають занадто багато допомоги Україні.
"Ми могли б робити це (підтримувати Україну. - Ред.) вічно. Це не є економічно невигідним. Але це, ймовірно, політично нежиттєздатне", - додав ОʼГенлон, коментуючи ці результати.