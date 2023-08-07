Україні необхідна допомога третіх країн у питанні повернення вивезених РФ дітей, - Лубінець в Саудівській Аравії

Україна пропонує використати механізм залучення третьої сторони у питанні повернення вивезених Росією українських дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі за результатами роботи в Джидді поінформував уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"Особисто я під час візиту в Джидді акцентував увагу на гуманітарних питаннях і жахливому злочині РФ - депортації українських дітей. Наразі нам необхідне сприяння й допомога третіх країн у їх поверненні. Нагадаю, що з початком повномасштабного вторгнення Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ, тому ми пропонуємо використати механізм залучення третьої сторони", - написав він.



Як зазначив Лубінець, нині боротьба на міжнародному фронті триває. Це важлива робота, яка спрямована на те, щоб показати світу: агресор - РФ, а Україна - готова працювати заради миру.

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"Ми закликали й закликаємо лідерів країн і міжнародних організацій засудити злочини РФ та усебічно сприяти в дотриманні прав українських громадян, які щоденно порушує Росія.



РФ - ворог не тільки України, це ворог демократичного світу. І те, що на цю зустріч приїхала велика кількість країн, говорить одне - все більше держав розуміють справжню загрозу агресора й наслідки війни в Україні для всього світу", - підсумував Лубінець

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