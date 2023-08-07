В окупованому Маріуполі російські військові заселяються у будинки, які призначені "під ремонт", — Андрющенко

Окупанти ховаються у будинках "під ремонт" в окупованому Маріуполі.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Використовуються будинки, що вже пройшли певну підготовку, які "зачищено до бетону / цегли. За будівельними парканами. Не привертаючи увагу місцевих, тому що навколо - мертві квартали", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко зазначив, що на зараз встановлено до 5 таких місць розташування.

"Росіяни вчаться та адаптуються. Постійно. Якби не наш Маріупольський Спротив та проукраїнські маріупольці - подібна тактика мала шанс. Але, ніт", - написав радник міського голови.

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