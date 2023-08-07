Зламали Московське БТІ: в СБУ тепер є дані про майно російських чиновників
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СБУ може бути причетне до зламу хакерами сайту та внутрішньої ІТ інфраструктури Московського міського бюро технічної інвентаризації (МосміськБТІ). Після зламу весь масив даних було викачано, а потім знищено.
Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ в правоохоронних органах.
Зараз з інформацією про майно московських політиків, держслужбовців та військових працює СБУ. Тепер Служба може легко встановити хто де живе, яким майном володіє та членів сімей всіх російських чиновників, які розв’язали та ведуть війну проти України.
Станом на сьогоднішній ранок сайт Московського БТІ не працював. Хакери розмістили на ньому своє послання рашистам.
Нагадаємо, зранку стало відомо, що проукраїнські хакери зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації.