Саміт щодо України у Саудівській Аравії допоміг "зміцнити міжнародний консенсус", - МЗС Китаю

Саміт щодо української "формули миру", що відбувся минулих вихідних у Саудівській Аравії, допоміг "зміцнити міжнародний консенсус".

Таку думку висловили у МЗС Китаю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Нагадується, що на переговорах у Джідді взяли участь понад 40 країн, включаючи Китай, Індію, США та європейські країни, але не Росію.

Китай направив свого спеціального посланця з євразійських справ і колишнього посла в Росії Лі Хуея, який у травні здійснив поїздку шістьма європейськими столицями, щоб знайти точки дотику для можливого політичного врегулювання між Москвою та Києвом.

Лі "мав великі контакти та спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи... вислуховував думки та пропозиції всіх сторін і сприяв подальшому зміцненню міжнародного консенсусу", - йдеться у письмовій заяві МЗС для Reuters.

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"Всі сторони позитивно оцінили присутність Лі Хуея та повністю підтримали позитивну роль Китаю у сприянні мирним переговорам", - йдеться у заяві.

Китай продовжуватиме зміцнювати діалог на основі своєї мирної пропозиції з 12 пунктів і "накопичуватиме взаємну довіру", заявив МЗС, не вдаючись до подробиць.

На думку аналітиків, присутність Китаю свідчить про можливі зміни у підході Пекіна, але не про різкий поворот у його підтримці Москви.

Пекін відмовився засудити Москву за розпочате нею в лютому 2022 року вторгнення. Але він запропонував свій власний "мирний план", який отримав мляву реакцію як у Росії, так і в Україні, тоді як США та НАТО поставилися до нього скептично.

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Як зазначає Reuters, дводенна зустріч у Джідді була частиною дипломатичного прагнення України заручитися підтримкою інших країн крім своїх основних західних прихильників, звернувшись до країн Глобального Півдня, які не хотіли приймати чийсь бік у війні, яка вдарила по світовій економіці.

Нагадаємо, як повідомляли в ОП, загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, відбулися продуктивні консультації щодо ключових принципів. Були присутні зокрема представники США, Китаю, Німеччини, Бразилії та Індії.