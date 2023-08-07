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Арешт із правом внесення застави у 805 тисяч: військкому із Закарпаття, підозрюваному у використанні солдатів для будівництва власного будинку, обрали запобіжний захід

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Арешт із правом внесення застави у 805 тисяч: військкому із Закарпаття, підозрюваному у використанні солдатів для будівництва власного будинку, обрали запобіжний захід
Військкому із Закарпаття, якого підозрюють у використанні солдатів на будівництві власного будинку, Личаківський суд Львова обрав запобіжний захід - тримання під вартою із правом внесення застави у 805 тисяч гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Після внесення застави підозрюваний звільняється з-під варти і зобов’язується перебувати у своєму населеному пункті, здати паспорти. У випадку невнесення застави строк тримання під вартою становитиме із 7 серпня до 2 жовтня", - повідомив суддя Роман Грицко.

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Раніше повідомлялося, що один із військкомів на Закарпатті у службовий час використовував підлеглих для будівництва приватного будинку

Топ коментарі

  • CrossFirenko
    Завтра вже буде за кордоном.
  • Богдан Хмельницький 1419ea26
    Ця система уся згнила..тут хабарі, раби.. Там на вулицях крутять, як баранів.. УСЕ це 200 відсотків потрібно міняти ( бо інакше нічого не буде ))).
  • Грицько Добрий
    Совок був, совок є в цьому плані. Пам'ятаю совкові часи, коли я служив, нас іноді возили на дачу якогось генерала кирпичі будівельникам подавати та сміття з двору прибирати. Нічого не змінилось, за 40 років... Нажаль...
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