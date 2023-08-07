Селекторна нарада у Зеленського: Заслухали доповідь Залужного та дані розвідки. Готуємось до продовження "зернового коридору"

Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор, під час якого заслухав доповідь Головкома Залужного про ситуацію на фронті

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоденний селектор. Заслухали доповідь Головкома Залужного про ситуацію на фронті: напружені оборонні та наступальні операції. Міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку й середню перспективу, Мінстратпром – про власне виробництво. Ліквідовуємо бюрократичні барʼєри", - зазначив глава держави.

Також він заслушав дані розвідки, ГУР і СЗР, довели до відома дані, отримані з Росії.

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"Розуміємо найближчі плани ворога. Голова СБУ Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні. Міністр внутрішніх справ Клименко та наш Офіс, Олексій Кулеба, розповіли про російські обстріли цивільних об’єктів і про наші дії з ліквідації наслідків та з допомоги людям", - додав Зеленський.

"Також готуємо до виконання деякі рішення Ставки ВГК щодо продовження "зернового коридору", - резюмував він.

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

У Міноборони Росії заявили, що всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".

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Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.