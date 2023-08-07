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Селекторна нарада у Зеленського: Заслухали доповідь Залужного та дані розвідки. Готуємось до продовження "зернового коридору"

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Селекторна нарада у Зеленського: Заслухали доповідь Залужного та дані розвідки. Готуємось до продовження "зернового коридору"
Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор, під час якого заслухав доповідь Головкома Залужного про ситуацію на фронті

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоденний селектор. Заслухали доповідь Головкома Залужного про ситуацію на фронті: напружені оборонні та наступальні операції. Міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку й середню перспективу, Мінстратпром – про власне виробництво. Ліквідовуємо бюрократичні барʼєри", - зазначив глава держави.

Також він заслушав дані розвідки, ГУР і СЗР, довели до відома дані, отримані з Росії.

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"Розуміємо найближчі плани ворога. Голова СБУ Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні. Міністр внутрішніх справ Клименко та наш Офіс, Олексій Кулеба, розповіли про російські обстріли цивільних об’єктів і про наші дії з ліквідації наслідків та з допомоги людям", - додав Зеленський.

"Також готуємо до виконання деякі рішення Ставки ВГК щодо продовження "зернового коридору", - резюмував він.

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

У Міноборони Росії заявили, що всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".

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Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 3a645568


    Аркадий Бабченко

    @StarshinaZapasa

    Мантра «Не важно, кто, Зеленский или Порошенко - Путин все равно бы напал» меня в последнее время начинает раздражать уже так сильно, что… Поправьте меня, если я не прав: то есть вы, еще в 2019 году, за два с половиной года до предупреждений американской и британской разведок, понимали, что вторжение неизбежно, и вместо каменной крепости побежали строить соломенную избушку и ездить на шашлыки с клоуном во главе - я правильно понимаю, Наф-Нафы вы безмозглые? Война неизбежна - давайте ******* военно-промышленный комплекс, начнем строить дороги, попилим «Ольхи» на орала, а «Стугны» продадим арабам - кто вас, *****, научил этой логике шимпанзе?? Учитель Голобородько? А теперь давайте я вам покажу логику человека. Я не знаю, решился бы Путин на вторжение, если бы Президентом был Порошенко. Возможно, решился бы. А, возможно, и нет. Это отдельный большой разговор. Но, в любом случае, вкратце, вероятность войны при пятом Президенте Украины у нас сводится к формулировке «ВОЗМОЖНО». Порошенко = война/вероятность. Запомните эту формулу. Может быть, напал. А, может, нет. Теперь посмотрим на ситуацию глазами Путина. В 1991 году Украина обретает независимость. При этом, ментально, информационно, военно, госудатарственно-управленчески, мовно, телевизионно, экономически, энергетически, транспортно - остается если и не прямым вассалом, то абсолютным сателлитом России. Украина выбирает первого пророссийского Президента. Украина выбирает второго пророссийского Президента. В чеченской войне Украина выбирает сторону России. В грузинской войне Украина выбирает сторону России. В столице страны говорят только на русском. Половина страны вообще заявляет, что они русские. Украина выбирает третьего пророссийского Президента. Ну, то есть, вектор страны абсолютно понятен. И тут, впервые, на сцене появляются фашиствующие молодчики, бандеровцы, потомки эсэсовцев, которых явное меньшинство, которые поклоняются Бандере, которые хотят запретить русский язык - и свергают законно избранного пророссийского президента. И ставят вместо него своего ставленника. Путин, по пацанским понятиям дворовой крысы, не предпринимает никаких действий. Да, пацаны в соседнем двое поступили не по-пацански - но это соседний двор, мы можем пока лишь отправить им маляву: пацаны, не по-пацански это. Ставленник бандеровцев оказывается откровенно слаб. У него нет поддержки в Раде, у него нет поддержки в обществе, его решение присвоить Бандере звание Героя обществом не воспринимается, желание направить страну курсом на НАТО поддерживает лишь какая-то незначительная маргинальная прослойка общества, под конец правления он вообще становится посмешищем и почти не обладает властью. После этого Украина в ЧЕТВЕРТЫЙ раз выбирает ПРОРОССИЙСКОГО Президента. Ну, то есть, волеизявление народа совершенно очевидно. Никаких проспектов Бандеры. Никакого НАТО. Никакой Гейропы. И тут, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, войовнича меншість второй раз сносит пророссийского президента. Захватывает власть. Совершает переворот. И опять ставит вместо него своего бандеровца. Нет, ребят. Так дело не пойдет. В первый раз мы стерпели, ваш двор - ваше дело. Но двор-то хоть и ваш - а парнишка наш. Жители в вашем дворе наши. Они хотят к нам. А вы их волю ни во что не ставите. И Путин вводит войска в первый раз. Года через два-три он понимает, что немного ошибся. Что его расчеты в чем-то не оправдались. Что Украина не так уж и готова воевать за русский мир. Она не так уж готова воевать и за Украину, за армию-мову веру - но и за русский мир тоже что-то не очень. И он занимает выжидательную позицию. И Украина его опять не подвела. Украина В ПЯТЫЙ ***** РАЗ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ВЫБИРАЕТ ПРОРОССИЙСКОГО ПРЕЗИДЕНТА! Который говорит на русском языке. Про русский язык. Про какую разницу. Хочет смотреть в глаза. Договариваться посередине. Выступает в Москве. Выступает в Горловке. Говорит про мир-дружбу-жвачку. То есть, братский украинский народ опять, в пятый раз, показывает свое волеизъявление в сторону России, против того, второго, ставленника бандеровцев и - в невероятном количестве семидесяти трех процентов. В Харькове переизбирают Гепу. В Одессе этого, как там его. Бойко в Мариуполе набирает 90 процентов. Ну, то есть, с точки зрения Путина ситуация совершенно очевидна. Украинский народ раз за разом путем своего - свободного!!! - волеизъявления раз за разом показывает, что он хочет быть с Россией. И только воинственные потомки фашистов каждый раз заставляют народного избранника под пытками переименовывать Московский проспект в проспект Бандеры. И когда через пару лет риторика Зеленского поменялась, и в ней стали звучать такие знакомые бандеровские проукраинские нотки - с этого момента война стала неизбежной. Освобождение братского народа от гнета воинствующего бандеровского меньшиства. Именно поэтому он и не шел захватывать Украину. Именно поэтому он шел её освобождать. Искренне ожидая цветов от освобожденный русскоязычных жителей Чернигова и Сум. Так вот. Вернемся к нашей формуле. Если Порошенко, согласно это формуле, это война, с вероятностью в знаменателе, то Зеленский по этой формуле - это война, со знаменателем «неизбежность». При Порошенко война МОЖЕТЬ БЫТЬ была бы. При Зеленском война была бы НЕИЗБЕЖНО. Вы разницу, *****, чувствуете? Ну и поэтому, конечно, на черта нам ракеты «Нептун». Давайте ******* выпуск гаубицы «Богдана». Верка Сердючка на Майдане в день Незалежности, новые дороги свадебные фотографы в Раде. Шашлыки и зрелища! Офигенно же. Ой, Байден, где оружие??? Маск, заткнись, и поставляй «Старлинки»! Шольц, жирная немецкая колбаса! Ваш Дед.

  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    А Малюк нічого не казав Зеленському про самого Зеленського, Єрмака та їх оточення яке ну ДУЖЕ, ДУЖЕ шкодить Україні прям як вороги???!!!
  • Volodymyr Volodymyr 3a645568
    ось вам малята урок як досягти успіхів у нас в Україні - "Знайди собі спонсера олігарха і стрибай у нього як мавпа в цирку і для його друзів у лазнях - і настане день, коли генерали ходитимуть до тебе з доповідями"☝
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