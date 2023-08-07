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Вбивство у центрі Києва: іноземця, який перебуває під санкціями РНБО, засудили до 9 років тюрми

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Вбивство у центрі Києва: іноземця, який перебуває під санкціями РНБО, засудили до 9 років тюрми
Громадянина Республіки Казахстан, який 26 жовтня 2020 року біля ресторану на вулиці Златоустівській у Шевченківському районі Києва вбив 31-річного чоловіка, засудили до 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За підтримання публічного обвинувачення Шевченківською окружною прокуратурою Києва громадянина Республіки Казахстан засуджено за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому призначено покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі.

Злочин стався 26 жовтня 2020 року біля ресторану на вулиці Златоустівській у Шевченківському районі столиці.

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"Прокурор у суді довів, що обвинувачений, перебуваючи в ресторані у стані алкогольного сп’яніння, вступив у конфлікт із потерпілим", - зазначили у прокуратурі.

Як зазначається, між чоловіками розпочалася бійка, під час якої обвинувачений вдарив жертву ножем не менше чотирьох ударів у ділянки тіла, де розташовані життєво важливі магістральні артерії. Від отриманих поранень 31-річний чоловік, громадянин Грузії, загинув.

Нападник з місця події втік, проте невдовзі був затриманий правоохоронцями.

Відносно обвинуваченого у 2021 році рішенням РНБО були застосовані обмежувальні заходи (санкції) як до особи, яка перебуває у списку кримінальних "авторитетів".

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Нагадаємо, Нацполіція затримала громадянина Казахстану, 1980 року народження, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Топ коментарі

  • Виктор Ле 97720435
    Дуже "суворе" покарання, за навмисне убивство. Це вже, що треба знати про державу і її готовність захищати своїх громадян.
  • Панас Стець 477f2171
    9 років за вбивство? ви що смієтесь з України, тварини?
  • sergey yakovenko 9813e78b
    Один бандюк убив іншого, нагородити його...і закрить.
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