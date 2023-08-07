Військовослужбовці матимуть 90 днів після завершення служби або воєнних дій, щоб подати декларації, - Юрчишин

Українські військові не мають обов’язково декларуватися до завершення військової служби або до воєнних дій, оскільки виконують свій громадянський обов’язок. Після завершення війни чи військової служби військовослужбовці та їх родини матимуть 90 днів, щоб подати декларації.

Про це сказав перший заступник голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики, народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Юрчишин в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Українські військовослужбовці не мають обов’язково декларуватися до завершення військової служби або до завершення воєнних дій. Це стосується як військовослужбовців, так і їх родичів", - зазначив депутат.

Юрчишин додав, що військовослужбовці вже виконують свій громадянський обов'язок, і "ставити до них додаткові вимоги – некоректно і несправедливо з боку держави".

"Після завершення війни чи військової служби згадані особи матимуть 90 днів, щоб подати декларації", - зауважив він.

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