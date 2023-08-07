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Військовослужбовці матимуть 90 днів після завершення служби або воєнних дій, щоб подати декларації, - Юрчишин

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Військовослужбовці матимуть 90 днів після завершення служби або воєнних дій, щоб подати декларації, - Юрчишин
Українські військові не мають обов’язково декларуватися до завершення військової служби або до воєнних дій, оскільки виконують свій громадянський обов’язок. Після завершення війни чи військової служби військовослужбовці та їх родини матимуть 90 днів, щоб подати декларації.

Про це сказав перший заступник голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики, народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Юрчишин в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Українські військовослужбовці не мають обов’язково декларуватися до завершення військової служби або до завершення воєнних дій. Це стосується як військовослужбовців, так і їх родичів", - зазначив депутат.

Юрчишин додав, що військовослужбовці вже виконують свій громадянський обов'язок, і "ставити до них додаткові вимоги – некоректно і несправедливо з боку держави".

"Після завершення війни чи військової служби згадані особи матимуть 90 днів, щоб подати декларації", - зауважив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради підтримав розгляд законопроєкту про відновлення декларування, - Юрчишин

Топ коментарі

  • Пачкуале
    А депутаты? Пять лет?
  • Алекс S. Pоман
    а що податкова сліпа - дублювати зарплату чи у нього раптом зайві кошти з'явилися?!
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Типа - а може наварились, купуючі власним коштом собі вче необхідне..а може отриманне від волонтерів заставлять декларувати..й податок сплачувати..чи надавати чеки, на пілтвердження, що власним коштом купував, а потім поясняти звідки кошти..від цих дегенератів можна очікувати що завгодно...
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