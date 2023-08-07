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У ВР зареєстровано постанову про складання мандата нардепом "Слуги народу" Холодовим

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У ВР зареєстровано постанову про складання мандата нардепом "Слуги народу" Холодовим
У ВР зареєстровано проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Холодова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний проєкт постанови

"Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України Верховна Рада України постановляє припинити достроково повноваження народного депутата України Холодова Андрія Івановича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень", - йдеться в документі.

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Нагадаємо, раніше "Схеми" повідомили, що нардеп "Слуги народу" Андрій Холодов виїхав з України у січні 2023 року і відтоді не повертався. Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує. Щонайменше у червні та липні 2022, а також травні і липні 2023 року він перебував на Кіпрі. 31 липня Холодов написав заяву про складання повноважень народного депутата. Згодом голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що Холодова виключили з партії.

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Топ коментарі

  • Lyudmyla Shumey 23731f27
    А де підозра? Чого не об'явлено в міжнародний розшук???
  • Чайка Київ
    Яке покарання понесуть хламідія-шуляк, з приводу того, що вони не бачили семимісячну відсутність свого слуги на робочому місці?
  • 18c49ed2
    Вопрос риторический. Какое наказание понесут Зеля и Разумков, дававших личное поручительство за этого кума Медведчука перед журналистами во время предвыборного скандала в 2019 году? Никакого
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