Минулої доби підрозділи ВМС знищили 20 окупантів, 35 квадрокоптерів та 1 плавзасіб. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.