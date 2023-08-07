Росіяни планують вивозити сміття з території РФ на окуповані території, - Центр нацспротиву

Окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на сміттєзвалище для російського сміття. Туди планують вивозити відходи з території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, що російський уряд опублікував постанову про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки. Згідно з документом, Москва планує витратити 1.3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Заявлені 1.3 млрд рублів нібито мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте фактично будуть використовувати техніку та обладнання викрадену з українських комунальних підприємств на ТОТ. А кошти будуть відмиті через підставні компанії підконтрольні особисто главі уряду рф мішустіну", - пишуть у ЦНС.

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"Росіян не турбує питання цивільного населення на ТОТ і куди буде вивезено сміття. Ключове – встигну розікрасти кошти до моменту деокупації наших територій", - зауважують у Центрі нацспротиву.