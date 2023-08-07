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Путін доручив "Ростеху" збільшити виробництво безпілотників "Куб" та "Ланцет"

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Путін доручив "Ростеху" збільшити виробництво безпілотників "Куб" та "Ланцет"
Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з гендиректором корпорації "Ростех" Сергієм Чемезовим доручив збільшити виробництво безпілотників "Куб" та "Ланцет".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

Путін також запевнив, що ці дрони дуже ефективно себе показали.

"Будь-яка техніка, у тому числі іноземного виробництва, не просто горить, а ще вибухають і боєкомплекти" - стверджує він.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А зелений доручив різникоффу збільшити розбазарування грошей. А сам збільшив кількість відосиків щоб відвернути увагу.
  • Serhii P.
    Коли ти вже здохнеш, тварино? Горіти тобі в пеклі.
  • Амандрапапупа
    А Зєлена влада тим часом озброює кацапію:

    Борислав Береза56 хвилин тому

    От ніколи такого не було і знову сталося. Російська оборонна промисловість продовжує одержувати сировину для виробництва титану з України. Здавалося б, на тлі повномасштабної та відкритої російської агресії це просто неможливо. Проте дані, отримані РБК-Україна від інсайдерів, які працюють у титановій галузі, підтверджують, що значна частина титанової сировини, що експортується з України, через посередників потрапляє до РФ. Титан широко використовується військовими заводами. Зокрема для виробництва літаків, вертольотів, крилатих ракет та іншої продукції. При цьому, Державна служба експортного контролю на даний момент не припиняє титановий експорт фірмам-прокладкам, які працюють з Росією. Це говорить про те, що влада закриває очі на таку співпрацю з РФ. Можна було б сказати, що це службова недбалість, але це скоріше жадібність та мабуть хтось не гребує співпрацею з Росією. Цікаво, як швидко відреагують ДБР та СБУ?
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