Путін доручив "Ростеху" збільшити виробництво безпілотників "Куб" та "Ланцет"
4 80482
Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з гендиректором корпорації "Ростех" Сергієм Чемезовим доручив збільшити виробництво безпілотників "Куб" та "Ланцет".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".
Путін також запевнив, що ці дрони дуже ефективно себе показали.
"Будь-яка техніка, у тому числі іноземного виробництва, не просто горить, а ще вибухають і боєкомплекти" - стверджує він.