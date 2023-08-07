Рашисти застосовували хімічні боєприпаси в районі Новоданилівки на Запоріжжі, люди не постраждали, - Тарнавський
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Російські загарбники продовжують застосовувати заборонені хімічні боєприпаси на Запоріжжі.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.
"Минулої доби противник у районі н.п. Новоданилівка здійснив 2 артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно хлорпікрин). Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.