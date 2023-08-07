Україна сподівається отримати від партнерів ракети SCALP та TAURUS, - Повітряні сили

Постачання далекобійних французьких ракет SCALP та німецьких TAURUS допоможуть Україні знищити позиції ворога та наблизити перемогу.

Про це в етері загальнонаціонального телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи питання постачання французьких ракет SCALP та німецьких TAURUS, пише Цензор.НЕТ.

"Ракети такі (далекобійні, – ред.) нам дуже потрібні, і ви бачите їх результати постійно у палаючих російських складах, знищених переправах, мостах тощо. Це високоточна далекобійна зброя, яка без шансів для противника, яка робить те, що наближає нашу перемогу. Хотілося б зі Storm Shadow і SCALP ще бачити поруч і німецьку ракету. Зараз дискусія вже йде щодо крилатої ракети TAURUS. Яке буде прийнято рішення німецьким урядом, ще не знаємо, але сподіваємось, воно буде на користь України", - зазначив Ігнат.

Він також додав, що німецька ракета має більш потужні характеристики, що дозволить завдавати удари на більші відстані. А також додав: "очікуємо і на цю ракету, і хотілося б ще ATACMS, звичайно".

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Речник зауважив щодо дальності ураження німецьких ракет, що кожен виробник стримано каже про тактико-технічні характеристики й може йтися про дальність від 250 км.

"Нас цікавить дальність, точність, потужність. Усе перевіряється на практиці. Дальність ураження ракет чи авіабомб залежить від носіїв, на яких вони знаходяться, і від висоти, на яку їх піднімають ці носії. Тому там все умовно. І щоб збільшити дальність, потрібна висота польоту", - додав Ігнат.

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