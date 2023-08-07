763 об’єкти культурної спадщини постраждали в Україні через російську агресію
Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.
"Пам’ятки архітектури складають 241 об’єкт, архітектури та містобудування - 218, історії - 185, архітектури та історії - 28, монументального мистецтва - 19, містобудування та монументального мистецтва - 17, археології - 18, архітектури, містобудування та історії - 27, містобудування - 5, науки і техніки - 2, садово-паркового мистецтва - 1, архітектури, містобудування та монументального мистецтва - 1, архітектури та монументального мистецтва – 1", - йдеться в повідомленні.
Згідно з даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення повністю було зруйновано 23 пам’ятки, частково пошкоджено 625 пам’яток, ступінь пошкодження 115 об’єктів залишається невідомим.
Зокрема, об’єктів національного значення - 105, місцевого значення - 595, щойно виявлених - 63.