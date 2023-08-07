763 об’єкти культурної спадщини постраждали в Україні через російську агресію

МКІП продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної спадщини в Україні внаслідок російської агресії. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або зруйновано 763 об’єкти культурної спадщини.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

"Пам’ятки архітектури складають 241 об’єкт, архітектури та містобудування - 218, історії - 185, архітектури та історії - 28, монументального мистецтва - 19, містобудування та монументального мистецтва - 17, археології - 18, архітектури, містобудування та історії - 27, містобудування - 5, науки і техніки - 2, садово-паркового мистецтва - 1, архітектури, містобудування та монументального мистецтва - 1, архітектури та монументального мистецтва – 1", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення повністю було зруйновано 23 пам’ятки, частково пошкоджено 625 пам’яток, ступінь пошкодження 115 об’єктів залишається невідомим.

Зокрема, об’єктів національного значення - 105, місцевого значення - 595, щойно виявлених - 63.

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