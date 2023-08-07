ЗСУ мають тактичний успіх на напрямку Мала Токмачка - Роботине на Запоріжжі, - Міноборони

Сили Оборони мають тактичний успіх на напрямку Мала Токмачка - Роботине у Запорізькій області, воїни закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомила засутпниця міністра оборони Ганна Маляр на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За її даними, наступальна операція Сил оборони на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває. Загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене положення південно-східніше від Новоданилівки та східніше від Роботиного Запорізької області.

Російські війська серйозно укріплюють свої оборонні рубежі. Крім мінування, українські захисники стикаються також із бетонним інженерним укріпленням ключових панівних висот, що суттєво ускладнює просування.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог зосереджував основні зусилля на веденні оборони.

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