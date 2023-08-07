Окупанти обшукали дім кримського татарина Зекеряєва, а потім його з дружиною відвезли до Сімферополя

Регіональні активісти "Кримської солідарності" у Старому Криму повідомили про обшук за місцем проживання 30-річного кримського татарина Асана Зекеряєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Сьогодні вранці російські силовики увірвалися до будинку 30-річного кримського татарина Асана Зекеряєва у Старому Криму, провели обшук та забрали у невідомому напрямку", - повідомив омбудсмен.

За інформацією Лубінця, дружина, яка з дітьми перебувала у батьків, хотіла заявити про викрадення чоловіка, однак пізніше до неї також увірвалися російські правоохоронці. Без жодних пояснень окупанти забрали 25-річну Еміне та двох її неповнолітніх дітей. Родичам сказали, що відвезуть їх у Старий Крим.

Як наголошує Лубінець, це не перший факт переслідування Асана Зекеряєва. У січні 2023 року за присутність біля будівлі суду у Сімферополі на нього склали протокол та наклали адмінарешт.

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Пізніше в спільноті "Кримська молідарність" повідомили, що "о 13.00 силовики привезли Асана Зекеряєва та його дружину Еміне Зекеряєву до Старого Криму. Зараз за місцем їхнього фактичного проживання знову відбувається обшук. Будинок оточили озброєні люди та бронеавтомобілі. Нікого з родичів та мешканців міста не пускають у двір.

UPD_2. 14:50 дня. 25-річну Еміну Зекеряєву відвезли до Сімферополя. Чоловік вирішив супроводжувати її, щоб не залишати наодинці з невідомими особами. Дітей залишили родичам Еміне Зекеряєвої.

"На даний момент Асана та дружину відвезли, за словами родичів, до Сімферополя. Ми прямуємо туди. На слідчі заходи мене не пропустили без пояснення причин. За цим фактом нами подано скаргу до прокуратури Республіки Крим", - повідомив адвокат Едем Семедляєв.

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