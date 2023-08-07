Україна сама вирішуватиме, на яких умовах укласти мир, - заступник голови МЗС Чехії Маріан
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, який наводить заяву Маріана.
"Російська армія має залишити територію України. Україна має визначитися з миром і його умовами", - заявив він.
Він нагадав, що в чехів є історичний досвід переговорів "про них без них" і вимушених територіальних поступок. Від імені Чеської Республіки він запропонував допомогу у виконанні мирного плану, особливо у сфері ядерної безпеки та переслідуванні російських військових злочинів.
Він зазначив, що представництво Чеської Республіки на консультаціях високого рівня базується на рішучій і довгостроковій підтримці України з боку Чехії.
Маріан обговорив реалізацію українського мирного плану із десяти пунктів Президента України Володимира Зеленського та роль інших країн з представниками Канади, Великої Британії, Південної Кореї, а також керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком. Водночас зустріч стала ще однією можливістю поспілкуватися з країнами Глобального Півдня.
Нагадаємо, за даними агенції Reuters учасники саміту щодо української формули миру, який відбувається у Джидді, погоджуються, що основою будь-якого мирного врегулювання війни Росії проти України має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України.