Зеленський про обстановку в Чорному морі: До кінця війни РФ може залишитися без кораблів, якщо продовжить удари

Якщо Росія продовжуватиме блокувати Чорне море та завдавати удари по українських портах - до кінця війни вона можу залишитися без кораблів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LA NACION.

Він нагадав, що Росія заблокувала Чорне море та, зокрема, територіальні води України. Тому зараз наша країна має довести, що у своїх територіальних водах вона має право ввозити та вивозити товари.

"Якщо Росія продовжуватиме домінувати в Чорному морі і блокуватиме його, обстрілюючи ракетами, то Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом наших можливостей. Якщо вони продовжуватимуть стріляти, у нас не так багато зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти, то до кінця війни вони можуть залишитися без кораблів. І це те, що ми хочемо їм показати", - наголосив Зеленський.

За його словами, зараз окупанти не можуть виграти, і тому хочуть поставити Україну в таку патову ситуацію, застосовуючи зброю та насильство. Тому Україна обов'язково відповість на будь-які атаки на цивільне населення та "зернові коридори".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Оленегорский горняк" став нездатним виконувати будь-які бойові завдання, - The Washington Post

Президент наголосив, що Росія намагається проводити політику колонізації Чорного та Азовського морів, але вона не має права вирішувати, що Україна може виробляти та експортувати.

Нагадаємо, у Новоросійську вночі лунали вибухи. Міноборони РФ заявило, що ЗСУ нібито намагалися атакувати військово-морську базу. Згодом стало відомо, що надводні безпілотники уразили російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська. Зазначалося також, що це спільна операція СБУ та ВМС. За тиждень до цього, 29 липня, CNN показав сюжет про українські аквадрони.

Також повідомлялося, що пізно ввечері 4 серпня у районі Керченського мосту пролунав вибух. Рух мостом перекрито, а соцмережі писали про влучання в танкер.